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Автор:
Анастасия Байдракова

Полицейские помогли быстро доставить ребенка в больницу

Опубликовано: 02.02.2017 17:43

Изображение Трехлетней девочке в Иркутске срочно требовалась помощь. Алла Бросева была с ребенком дома одна, когда заметила: у дочери идет горлом кровь. Температура зашкаливала за сорок. "Скорая" все не ехала, и женщина решила добираться до больницы самостоятельно. Села за руль, дочь посадила в детское кресло. Но на дорогах были серьезные заторы. Тогда Алла обратилась за помощью к экипажу дорожной полиции.

Альберт Уруджев, Алексей Чигин, инспекторы ДПС: К нам подошла девушка заплаканная, попросила помощи. Пояснила, что у нее ребенок маленький, 3-х лет, у него открытое кровотечение изо рта. Мы незамедлительно сели в служебную автомашину и проследовали до больницы.

Алла Бросева, иркутянка: Включили проблесковые, и мы поехали прямо по встречной, везде я за ними. Получается, за две минуты мы добрались. Если бы не они, я бы добиралась минут 25. Мой ребенок, можно сказать, благодаря им вовремя попал в больницу, попал под капельницу, антибиотики. Неизвестно, что бы было.

Сейчас трехлетняя Валерия уже выздоравливает. А ее родители искренне поблагодарили полицию за помощь.

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