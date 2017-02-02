виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-15
Пт
день
-5/-7
Пт
вечер
-11/-13
Сб
ночь
-12/-14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.3099
Евро/Рубль:
  65.0322

По данным ЦБР (2017.02.02)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 02.02.2017 (52.26)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Заседание киноклуба продолжается

Опубликовано: 02.02.2017 17:36

Изображение Уже год в Иркутске работает уникальный проект. Два раза в месяц в областном краеведческом музее горожанам бесплатно показывают лучшие документальные фильмы мира. Сегодня очередной сеанс. Зрителям представляют ленту "Уходящие голоса".

Режиссер фильма Юлия Бывшева - выпускница ВГИКа, ученица мастера Сергея Мирошниченко и куратор иркутского киноклуба. Ее фильм признали лучшим на фестивале "Человек и природа". "Уходящие голоса" - картина о филологе Галине Афанасьевой-Медведевой, которая уже много лет ездит по сибирским деревням, общается со старожилами, по крупицам собирая память целой эпохи. Иркутский киноклуб полюбился ценителям документальных фильмов за возможность не только увидеть лучшие ленты, но и пообщаться с их создателями. "У нас есть, мы стремимся к этому, либо общение с самими авторами, либо скайп-общение. И мы за это время увидели очень много интересных режиссеров, порой неожиданно молодых, но которые делают удивительные фильмы", - говорит Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея.

Фильмы показывают в отделе истории краеведческого музея. Вход на все сеансы киноклуба свободный. Расписание можно уточнить на сайте музея.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8849790096283 Sec.