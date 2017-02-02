Автор: Марина Беклемишева

Заседание киноклуба продолжается

Опубликовано: 02.02.2017 17:36

Уже год в Иркутске работает уникальный проект. Два раза в месяц в областном краеведческом музее горожанам бесплатно показывают лучшие документальные фильмы мира. Сегодня очередной сеанс. Зрителям представляют ленту "Уходящие голоса".

Режиссер фильма Юлия Бывшева - выпускница ВГИКа, ученица мастера Сергея Мирошниченко и куратор иркутского киноклуба. Ее фильм признали лучшим на фестивале "Человек и природа". "Уходящие голоса" - картина о филологе Галине Афанасьевой-Медведевой, которая уже много лет ездит по сибирским деревням, общается со старожилами, по крупицам собирая память целой эпохи. Иркутский киноклуб полюбился ценителям документальных фильмов за возможность не только увидеть лучшие ленты, но и пообщаться с их создателями. "У нас есть, мы стремимся к этому, либо общение с самими авторами, либо скайп-общение. И мы за это время увидели очень много интересных режиссеров, порой неожиданно молодых, но которые делают удивительные фильмы", - говорит Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея.

Фильмы показывают в отделе истории краеведческого музея. Вход на все сеансы киноклуба свободный. Расписание можно уточнить на сайте музея.

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