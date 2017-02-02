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Автор:
Альфия Еремеева

Дмитрий Бердников провел прием граждан

Опубликовано: 02.02.2017 17:31

Изображение В память о знаменитом драматурге. Сквер имени Александра Вампилова обустроят в микрорайоне Первомайский. Планы мэр Иркутска Дмитрий Бердников обсудил с горожанами. В гуманитарном центре имени семьи Полевых глава города ответил на вопросы жителей Свердловского округа.

Тема благоустройства традиционно самая популярная у горожан. Так, жители Синюшиной горы попросили заасфальтировать пешеходную дорожку от торгового центра и до жиркомбината. Асфальта местами нет. А зимой ситуацию усугубляет не убранный вовремя снег. На прием к мэру в этот раз записались 36 человек. Они предлагают построить спортивные объекты в Свердловском округе, разбить уютные скверы, оборудовать остановки на бульваре Рябикова. Каждый вопрос направляют в профильные комитеты. Следующие на очереди в проекте "Открытая мэрия "жители Октябрьского района. 3 февраля их ждут по адресу: улица Трудовая, 5. С 17.00 и до 19.00 на вопросы горожан ответит глава округа.

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