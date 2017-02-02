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Автор:
Екатерина Лыкова

Иркутяне намерены осваивать дальневосточную землю

Опубликовано: 02.02.2017 17:27

Изображение Всем желающим по гектару земли. Россиянам предлагают освоить Дальний Восток. С начала февраля каждый может получить 10 тысяч квадратных метров в безвозмездное пользование на 5 лет. Иркутяне присоединяются к программе. Как получить участок и что на нем можно построить?

Поближе к населенному пункту и желательно на равнине. Татьяна Уварова ищет подходящий участок. Стать хозяйкой 10 тысяч квадратных метров решила, не думая. Говорит, на земле организует производство продуктов, а может, что-нибудь другое. На решение есть целый год. "В любом случае, я думаю, что-то можно реализовать, какую-то идею, а земля, как говорится, для предпринимателей, она основной фон, который важен, и ты просто так нигде не купишь, а раз дают бесплатно, почему бы не воспользоваться", - делится Татьяна Уварова, предприниматель.

Участок может быть любой формы. В одни руки по одному гектару, в том числе и детям. Так, семья с одним ребенком может получить 30 000 квадратных метров. Возможно подать и коллективную заявку до 10 человек. Программу создали для развития и освоения Дальневосточного региона. Там 140 миллионов гектаров свободной земли. Бесплатно пользоваться участком дадут лишь на 5 лет. А затем квадратные метры можно взять в аренду или оформить в собственность. Главное - показать, что участок осваивается. "На этой земле можно построить, например, дом, проживать там, можно заняться предпринимательской деятельностью, заняться сельским хозяйством, земля предоставляется на условиях безвозмездной аренды сроком на 5 лет. По истечении 5 лет при предоставлении определенных отчетных данных данные участки можно оформить уже в собственность", - говорит Евгений Орачевский, заместитель министра экономического развития Иркутской области.

Желающим необходим только паспорт. Авторизоваться нужно на портале "НаДальнийВосток" через сайт госуслуг дома или многофункциональном центре. В Иркутской области таких пунктов девять. За неделю данные проверят, и если все будет в порядке, то уже через 20 дней дальневосточный гектар будет вашим.

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