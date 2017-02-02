Автор: Алексей Келэвро

В областном центре задержали группу студентов-грабителей

Опубликовано: 02.02.2017 17:20

Романтики с большой дороги. В Иркутске задержали группу студентов-грабителей. Они заманивали своих жертв на симпатичную приманку. Их подельница приглашала через социальные сети молодых людей на свидание. А там кавалера уже ждали рослые парни. Орудовала банда в центре Иркутска.

Схема простая – грабеж. Двое в темном переулке нападают на прохожего и забирают все ценности. После того как полицейские задержали преступников, оказалось, что имеют дело с целым преступным синдикатом: исполнители, организатор, куратор и даже подставные артисты. Ключевая фигура - молодая и симпатичная девушка. В социальных сетях молодым людям со статусом "в активном поиске" она писала сообщения, приглашала на свидания.

Радость романтичной встречи омрачили двое крепких парней. Они избили кавалера и забрали у него деньги и мобильный телефон. Криминальный квартет задержали по горячим следам. И, невзирая на то, что добычей преступного синдиката стал недорогой мобильник и небольшая сумма наличными, ее участники могут угодить за решетку на 7 лет. Если вы тоже пострадали от действий этих людей, обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру 02.