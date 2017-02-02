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Автор:
Лариса Марковская

Рейд "Маячок" прошел в Иркутске

Опубликовано: 02.02.2017 17:15

Изображение Запрет на таран. Предполагаемые меры воздействия на автохамов депутаты Госдумы посчитали нецелесообразными. Ранее говорились о возможности машинам скорой помощи и пожарным идти на таран, если их не пропускают на экстренный вызов другие участники движения. Однако, подчеркнули депутаты, главное - спасение жизней, а не выяснение, кто прав на дороге. Поэтому меры должны быть иными. В том числе, разъяснительная работа и профилактические рейды.

Такой сигнал не услышать сложно и все-таки... С проверкой не столько слуха, сколько водительской вежливости сегодня в рейд отправляются машины медицины катастроф и пожарной службы, а также экипажи ДПС. Полицейские должны зафиксировать нарушение и принять меры.

По Маяковского в центр, а оттуда поедем в Иркутск-II. Пока дорога относительно свободная, участники движения охотно пропускают машину с мигалками. Но ближе к Иркутному мосту приходится уплотниться, и о правилах некоторые автолюбители начисто забывают. Громкие сигналы не в счет. С водителем разберутся полицейские. Что касается ситуации в целом на иркутских дорогах, экипаж машины МЧС отмечает, что водители стали более внимательными. Хотя иногда потому, что не пропустить невозможно. "Когда большая машина "Урал" идет на пожар, тут он поневоле боится. Но бывает, особенно, извините, женщины - вот ей надо прямо, она едет прямо. А в основном-то сейчас стараются пропускать", - говорит Сергей Скляров, водитель автомобиля МЧС.

Не помогли требования уступить дорогу и в другой ситуации. Полицейские останавливают водителя "Патриота". С документами все в порядке. Но…

- Вы нарушили ПДД, не уступили, не предоставили преимущество движения машине, на которую нанесены дополнительные сигналы. Согласны с нарушением?

- Пытался уйти на обочину, чтобы не мешать.

Во время сегодняшней операции "Маячок" двое водителей не уступили дорогу машине МЧС, четверо – автомобилю медицины катастроф. Штраф в этом случае 500 рублей. С отягчающими обстоятельствами могут лишить прав на три месяца. Хотя все это, конечно, несопоставимо с опозданием спасти жизнь человека.

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