Автор: Екатерина Лыкова

Сергей Левченко принял участие в совещании в Москве, посвященном сохранению Байкала

Опубликовано: 01.02.2017 18:10

Сохранить Байкал вместе. Федеральную программу по охране священного озера рассмотрели на совещании в Москве. Важные вопросы с министром природных ресурсов Сергеем Донским обсудил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сейчас главное - войти в график программы. Она рассчитана до 2020 года. В прошедшие четыре она задерживалась. Предыдущие технологии не прошли экспертизу. И сейчас нужно обратится к новым, которые улучшат экологическую ситуацию. Также в Москве состоялось заседание общественного совета и общественной палаты по охране Байкала. Подробно обсудили вопросы водных, воздушных и лесных ресурсов. Все силы сейчас необходимо направить на то, чтобы уровень Байкала нормализовался. Затронули и вопрос урегулирования ситуации строительства ГЭС на Селенге. Монголия планирует построить гидротехническое сооружение на реке и ее притоках. Проблему будут обсуждать на всех уровнях. "Более внимательно посмотрим на то, как срабатываются водные ресурсы Байкала, Ангары и всех рек, которые впадают в Байкал, начиная с Селенги. Есть очень серьезные претензии к тому, чтобы уровень Байкала поддерживался, и экология здесь должна быть на первом плане", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также в Приангарье планируют провести международный водный экологический форум. На мероприятие пригласили специального представителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, а также представителей иностранных компаний. Фирмы из Японии, Израиля и Франции занимаются очисткой сточных вод. Они расскажут о своем опыте, ведь для Байкала необходимы лучшие технологии очистки.