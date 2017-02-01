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Автор:
Анастасия Байдракова

Команда Иркутского энергоколледжа отправляется на чемпионат России по робототехнике

Опубликовано: 01.02.2017 17:41

Изображение Повелители разумных машин. Команда Иркутского энергетического колледжа отправляется в Сочи на чемпионат России по робототехнике. Это право молодые инженеры заслужили победой на сибирском фестивале "Робосиб".

Последние испытания. Через несколько дней этому роботу предстоит выполнять конкурсные задания. Например, аккуратно положить в корзину большой мяч или забросить несколько маленьких. За 2,5 минуты команда должна продемонстрировать, что их конструкторское решение и системы управления машиной лучше, чем у соперников со всей страны. А если возникает проблема, экстренно устранить ее на месте.

Над машиной трудились несколько месяцев, конструкцию меняли. А пластиковые буквы на внешнем кожухе печатали на 3-D принтере, который, кстати, тоже собрали своими руками. "В роботе уверены, не уверены в себе", - улыбаются юноши. Но капитан команды знает: к конкурсу "Сибирские звери" готовы. "Последние несколько дней уже команда работает, можно сказать, самостоятельно. Естественно, нужно в каких-то моментах дать пинка, так сказать, но сейчас они слаженно работают. Настрой позитивный, будем надеяться, что все получится. Волнуемся. Должна быть эта доля волнения, чтобы держаться в тонусе каком-то определенном", - делится Мария Трофимова, капитан команды "Siberian beast".

У команды энергоколледжа большой опыт: прошлогодняя победа в Сочи в номинации "За лучшую конструкцию робота", занимали 2 место в Европе, дважды ездили в Америку. Перед поездкой удачи команде пожелала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Робототехника становится все более популярной в школах региона. Из 22 команд на чемпионате России 4 из Приангарья. "Развивать это направление мы однозначно будем, сейчас в правительстве Иркутской области решается вопрос о создании кванториума, технопарка. Дети сказали: да, такой центр нужен. Но нужно, чтобы и в школах, и в детских садах на своем уровне это направление развивалось", - отметила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

После чемпионата России иркутская команда начнет готовиться к чемпионату Азии по робототехнике. В июне он пройдет в Шанхае.

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