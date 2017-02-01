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Автор:
Марина Беклемишева

Клуб любителей зимнего плавания в Братске отметил день рождения

Опубликовано: 01.02.2017 17:35

Изображение Укрепляют здоровье и силу духа экстремальным способом братские моржи. Их клуб любителей зимнего плавания отметил день рождения. Праздник выпал на морозный день: температура воздуха -25, воды +4 градуса. Но даже сильный ветер не остановил сторонников экстремальных водных процедур. Возраст спортсменов значения не имеет, в клуб принимают и пенсионеров, и школьников.

Николай Каблуков, руководитель клуба любителей зимнего плавания: Решил - искупался. Немножко один раз переборол себя, а потом это дело даже понравится. Летний сезон заканчивается, а вы этот летний сезон продолжаете. И так до осени, и пришли в зиму.

Роман Сычёв, участник клуба любителей зимнего плавания: Там не очень холодно, там просто тебя кидает в оледенение, а потом все уже проходит.

Тем, кто только начинает моржевать, опытные пловцы советуют принимать контрастный душ. К слову, с каждым годом количество "моржей" в Братске только увеличивается.

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