Автор: Лариса Марковская

Догхантеры снова дали о себе знать

Опубликовано: 01.02.2017 17:23

Сразу несколько обращений в редакцию программы "Новости" и обсуждения в соцсетях: в разных районах Иркутска отравили собак, в том числе домашних. Они умирали в муках, причем на глазах у детей.

Хозяйка четвероногого любимца семьи третий день в поисках. Говорит, еще в полдень понедельника щенка вырвало, и домашние выпустили собаку на улицу. В это же время - с часу до трех - пропали собаки и в других дворах "Сибирского садовода". Сегодня здесь вместо привычного лая тишина. Чудом оставшийся пес мгновенно приобрел новую кличку Выживший. Пропала не только стая чипированных и, по сути, безобидных собак, но и домашние псы. Хозяева обошли даже ближайшую рощу. То, что в садоводство нагрянули догхантеры, сомнений нет, говорит Людмила Кулаева. Собаки умирали за несколько часов. Симптомы у всех схожие: пена, судороги, нарушение координации. "Хозяин белой собаки, он тоже нашел пену в будке. Ее тоже рвало. Остальные хозяева говорят, что качались собаки. Сильнодействующие, наверное. 2-3 часа - и все", - рассказала Людмила Кулаева, житель СНТ "Сибирский садовод".

Несколько трупов нашли вблизи домов. Также зафиксировали подобные случаи на бульваре Постышева, в микрорайоне Союз, в поселке Маркова. При этом, в Союзе, например, люди видели рассыпанный по снегу розоватый порошок. Вблизи детской площадки. Ветеринары говорят, что именно этот препарат догхантеры используют часто. И, судя по частоте обращений в клиники, убийцы животных вновь активизировались в Иркутске. "Сейчас догхантеры орудуют больше всего препаратом, который лечит туберкулез. Для собак это мощнейший яд. Рекомендуем людям использовать в экстренных случаях при подозрении на отравление этим препаратом внутримышечную инъекцию пиридоксином. Это препарат - антидот при данных отравлениях", - сказала Екатерина Салабута, ветеринарный врач.

А в садоводстве на Синюшиной горе хозяева собак намерены обратиться с заявлением в полицию. Кроме того, что погибли десятки собак, под ежедневной угрозой находятся и дети. Ведь тот, кто поднял руку на животное, вряд ли будет церемониться с человеком.