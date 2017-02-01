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Автор:
Алексей Келэвро

Одинокая пенсионерка оказалась заложницей в собственной квартире

Опубликовано: 01.02.2017 17:15

Изображение Женщину, которая несколько дней просидела взаперти, сегодня спасли из железного плена спасатели. Крики о помощи услышали проезжающие мимо сотрудники вневедомственной охраны. Как спасали одинокую пенсионерку и почему соседи несколько дней не обращали внимания на призывы о помощи, расскажем далее.

По словам очевидцев, крики о помощи с балкона четвертого этажа доносились с самого утра. Пенсионерка оказалась запертой в собственной квартире. Соседи говорят: пожилая женщина живет одна и ее родственников никто давно не видел. Весь день женщина стучит в дверь из своей квартиры. Но соседи утверждают, что подобное поведение одинокой пенсионерки не в новизну.

Переломным моментом в этой истории стал проезжающий мимо патрульный автомобиль сотрудников Россгвардии. Именно они первыми пришли женщине на помощь и вызвали спасателей. Они буквально за пару минут вскрыли стальную дверь и выпустили заложника. Женщина с трудом приходит в себя, она напугана и голодна.

В плену собственного жилья пенсионерка оказывается не в первый раз. Уже неоднократно соседи поднимали ей по веревке продукты. В этот раз она провела взаперти несколько дней. Сейчас участковый ищет родственников пожилой женщины. А ей самой необходима помощь врачей.

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