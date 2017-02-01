Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 01.02.2017 15:05

На чемпионате мира по хоккею с мячом по-прежнему без сенсаций, а иркутский десант болельщиков отправляется в Швецию.

Купил билет на матч российской суперлиги, а уехал на чемпионат мира. В течение первой половины сезона хоккейный клуб "Байкал-Энергия" разыгрывал несколько призов, в том числе несколько билетов в Швецию. Среди пяти счастливчиков студент, пенсионер и рентген-лаборант Иркутской областной детской больницы. "В 2016 я первый раз побывала на хоккее. И на пятом матче выиграла. Посмотрим. Поболеем. Обещаю: голоса не будет", - сказала Ольга Даль, болельщик.

В Швецию болельщики отправляются 3 февраля, когда на чемпионате запланирован день отдыха. В программу входят, помимо прогулок по Стокгольму и Сандвикену, посещение всех матчей полуфиналов и финала.

Сборная России по хоккею с мячом провела вторую встречу на чемпионате мира. Россияне играли со сборной Финляндии. Алан Джисуев и Евгений Иванушкин быстро сделали счет 2:0. После перерыва Россия и дальше доминировала на поле, Алмаз Миргазов и Юрий Шардаков удвоили преимущество. Однако после этого в игре действующих чемпионов мира произошел спад, чем финны сразу воспользовались. Пекка Ринтала и Рольф Ларссон сократили разрыв. Но сборная России не была бы сборной России, если бы вовремя не ощутила беду. Шардаков и Ишкельдин поставили точку в матче - 6:2. Сегодня россияне проведут заключительную игру группового этапа с хозяевами - шведами.

18 наград и второе место в командном зачете. Сборная Иркутской области по скалолазанию успешно выступила на первенстве Сибирского федерального округа. Соревнования проходили в Барнауле с 27 по 30 января. Участвовали более 200 спортсменов в возрасте до 19 лет из 9 регионов страны. От Иркутска и Братска выступали 30 человек. В итоге по количеству баллов сборная Приангарья уступила только скалолазам Красноярского края. Сейчас юные спортсмены уже в Тюмени. Там на следующей неделе стартует первенство России.