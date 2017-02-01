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Автор:
Марина Беклемишева

Запись на курсы "Старость в радость" стартовала в Иркутске

Опубликовано: 01.02.2017 15:03

Изображение Горожан старше 55 лет приглашают на бесплатные занятия "Бабушка-онлайн", где обучают компьютерной грамотности. "Бабушка-полиглот" - это уроки по английскому, китайскому, французскому или немецкому языку на выбор.

Обучение на курсах "Бабушка-гламур" поможет правильно ухаживать за собой и найти идеальный образ. А "Бабушка-фитнес" - поддержать себя в хорошей физической форме. В программу включили даже йогу. Также выбрать можно курс "Танцующий город", чтобы попробовать себя в разных танцевальных жанрах, или "Рисунок с нуля", чтобы изучить основы живописи. Запись на занятия продлится до 3 февраля, заявки принимают по адресу: Марата, 14, кабинет 110.

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