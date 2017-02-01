Автор: Екатерина Лыкова

Уникальное природное явление засняли иркутяне на Байкале

Опубликовано: 01.02.2017 14:28

На видео рыбак пронизывает жезлом лед и подносит к отверстию горящую спичку. Сначала раздался свист, а затем из глубины озера вышло пламя. Огонь пылал около минуты. Ученые говорят: все дело в метане. Газ скапливается в пустотах льда.

Также в толще Байкала есть нефть, газогидраты и битумы. Летом горючие газы выходят в виде пузырьков, а зимой скапливаются в ледяных пустотах. Кстати, такой природный феномен создает опасность. Лед истончается, и заметить это можно не сразу. В древние времена пламя над озером связывали с мистикой. Об этом сообщает "Байкал-инфо".

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