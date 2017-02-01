Автор: Яна Романова

Возведение новых корпусов к школам №64 и №66 завершат до конца февраля

Опубликовано: 01.02.2017 14:27

Строительные площадки посетил мэр Иркутска. На месте он убедился: все идет по графику. К зданиям подвели все инженерные сети, после завершения работ подключат отопление и приступят к отделочным работам. В мае начнут благоустройство прилегающих территорий, обустройство стадионов.

Власти не исключают, что строительный проект вскоре станет типовым для других учебных заведений. "Этот проект по конфигурации удачный, он компактный. При наличии территории будем стараться его применить. Наработки уже есть", - сказал Илья Кручинин, начальник УКС г.Иркутска.

После окончания строительства школы оснастят современным оборудованием. Срок сдачи – конец июля. Первых учеников примут в новом учебном году.

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