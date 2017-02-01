Автор: Клим Куликов

Сборная России стартовала с победы

Опубликовано: 31.01.2017 17:43

Дубль Евгения Иванушкина помог сборной России стартовать с победы на чемпионате мира по хоккею с мячом. В первой игре мундиаля россияне встречались со сборной Казахстана.

Также весь матч в воротах провел голкипер "Байкал-Энергии" Денис Рысев. И в начале встречи он отразил пенальти. А действующие чемпионы мира сразу принялись громить соперника и к 73-й минуте вели 9:0. Рауан Исалиев и Артем Вшивков посластили горечь поражения двумя голами. 9:2 - победа сборной России.

Изображения новости