Сборная России стартовала с победы

По данным ЦБР (2017.02.01)
Выпуск новостей за 31.01.2017 (70.19)
Дубль Евгения Иванушкина помог сборной России стартовать с победы на чемпионате мира по хоккею с мячом. В первой игре мундиаля россияне встречались со сборной Казахстана.
Также весь матч в воротах провел голкипер "Байкал-Энергии" Денис Рысев. И в начале встречи он отразил пенальти. А действующие чемпионы мира сразу принялись громить соперника и к 73-й минуте вели 9:0. Рауан Исалиев и Артем Вшивков посластили горечь поражения двумя голами. 9:2 - победа сборной России.