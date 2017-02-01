Автор: Татьяна Алексеева

Сегодня отмечают всемирный день ювелира

Опубликовано: 31.01.2017 17:41

Скромный и возвышенный. Таким называют этот праздник. День ювелира отмечают 31 января во всем мире. О ювелирном искусстве и современных тенденциях мастерства расскажем в следующем материале.

Андрей Рафиков закончил интересное учебное заведение, почти как Хогвартс. В 1980 году в Ярославле он учился в школе редких профессий на ювелира. У Андрея не только профессия золотая, но и руки. Он, как волшебник, умеет буквально все. И общаться с золотом тоже. Также знает, что всегда будет востребовано. "Первое - это обручальные кольца. Перстни, которые передаются из поколения в поколение. Кольца, которые передаются от бабушек мамам. Кто ценит прошлое, у того есть будущее", - считает Андрей Рафиков, ювелир.

Жена и помощница ювелира Татьяна знает: когда мастер работает, его лучше не отвлекать. Сама она уже давно узнала от него тонкости работы с ювелирными изделиями. "Бывает так, что, как Андрей говорит, приносят изделие простое, а ремонтировать тяжело. А бывает, наоборот, изделие сложное, а ремонтируется легко. Как это объяснить? Что-то все равно такое есть, какая-то энергетика. Все равно золото что-то берет от человека, какую-то энергетику", - говорит Татьяна Рафикова.

Отправляемся туда, где учат на чародеев и драгоценных дел мастеров. Каждый год Иркутский техуниверситет выпускает около 40 специалистов. Ювелиры работают с камнями, серебром, специальными металлами. Следят за тенденциями моды. "Все во всем мире обратились сейчас к этнике. Это первая тенденция. Вторая тенденция - никто из ювелиров не гонится сейчас за драгоценностями. Изделия, которые стоят десятки тысяч долларов, для них используют медные сплавы, используют алюминий", - рассказала Раиса Лобацкая, профессор, заведующая кафедрой геммологии ИрНИТУ.

Волшебных камней нет, есть любимые. Любовь Раисы Лобацкой - турмалины, за цвет и настроение. Драгоценности положено хранить тайно и показывать знатокам. Особая кладовая Иркутского художественного музея - уникальное собрание произведений ювелирного и камнерезного искусства. Скульптуры из камня и хрусталя, коллекция барочного жемчуга. "Я думаю, что в первую очередь ценится то, как мастер увидел и почувствовал сам материал, камень, насколько его желание материализовать идею, насколько он воплотил ее. И технические свойства, и особенности камня", - отмечает Елена Кабунова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Иркутского областного художественного музея.

Человеку хочется выделяться, блестеть и блистать. И так будет всегда. А уж ювелиры помогут.