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Автор:
Яна Романова

Подведены итоги конкурса патриотического воспитания

Опубликовано: 31.01.2017 17:36

Изображение "Всегда в бою", "Связаны с Победой". Это лучшие проекты о патриотизме в Иркутской области. Сегодня в Законодательном собрании региона подвели итоги ежегодного конкурса. Он посвящен памяти дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Афанасия Белобородова.

В зале Законодательного собрания наставления от старшего поколения по-отечески добрые. Быть патриотом - звучит гордо. Это доказывают конкурсные проекты. Один из лучших в этом году - поэтапная игра "Всегда в бою" от школьников Куйтуна. "На уроках истории, например, не всегда историческая информация усваивается. А вот такие игры - это больше доходит, больше нравится детям и подросткам", - отмечает Владимир Богоутдинов, ученик 9 класса школы № 2 п. Куйтун, номинант конкурса.

Победителей областного конкурса патриотического воспитания выбирают в трех номинациях. Среди лучших в этот раз школьники Куйтуна, Тулуна, Усольского, Черемховского, Иркутского районов. Проекты участников созданы с большим уважением и благодарностью за Победу. "Ребятам одним очень сложно, поэтому я благодарен учителям, что они ведут школьников по этому пути истории, организуют встречи с ветеранами, встречи в архивах, поднимают семейные фотографии. Это все ложится в конкурсные материалы", - говорит Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Важно, пройдут еще десятки лет, а подвиг, как и прежде, будет с заглавной буквы. За труд и за мир школьники и представители власти возлагают цветы к памятнику земляка, дважды Героя Советского Союза.

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