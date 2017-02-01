Автор: Николай Бессонов

За нападение на врачей предлагают ввести наказание

Опубликовано: 31.01.2017 17:32

2500 рублей за хамство врачам. Такое наказание предлагают ввести парламентарии в отношении буйных пациентов. При этом ограничиваться штрафом не собираются, в планах даже арест для особо отличившихся. Пора ли оградить медработников от пациентского беспредела?

Елена Комина работает в приемном отделении Иркутской областной больницы уже 26 лет. За все это время к постоянным стрессам привыкла. Говорит, с хамством со стороны пациентов приходится сталкиваться практически ежедневно. В основном ссоры на повышенных тонах, но иногда ситуация выходит из-под контроля. Кто же чаще всего идет на обострение конфликта? "Это, наверное, мужчина. Слегка выпивший, необязательно он должен сильно быть пьян, даже слегка выпивший. Который требует к себе внимания выраженного, когда приезжает сюда, считает, что к нему плохо отнеслись, небыстро пришли, не сразу начали его смотреть. То есть подождать какое-то время он не может", - объясняет Елена Комина, заведующая приемным отделением ИОКБ.

Врачи сходятся во мнении: законодательная защита медиков не будет лишней. На слуху целая серия нападений на персонал больниц и скорых по всей стране. Иркутск не исключение. Прошлым летом дорожный конфликт между водителем неотложки и мужчинами на внедорожнике вырос в настоящую поножовщину. Тогда карету буквально блокировали с двух сторон и устроили разборки. Горожане соглашаются: медработников нужно приравнять к полицейским.

- Закон принять, чтобы этих всех, которые нападают на врачей, такое же было отношение, как при нападении на сотрудника полиции.

- Заведую СПИД-лабораторией и у нас некоторые лица, которые наркоманы, нам угрожают и по телефону, и физической расправой, и так далее. Это очень актуально.

- Ну, конечно, врачей нужно защищать, потому что, по крайней мере, в нашем городе они обращаются хорошо. Вот мы сталкиваемся с мужем. По крайней мере, в областной больнице как бы да, в принципе более-менее как бы общаются, доброжелательно. Надо как-то, мне кажется, найти что-то общее между и тем и тем. То есть и врачам помочь, и пациентам помочь.

Пока закон только внесли на обсуждение в Госдуму. Но, скорее всего, его примут. Вопрос только в том, какую ответственность понесет человек, который будучи больным, не всегда в ответе за свои, пусть даже грубые действия.