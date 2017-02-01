Автор: Маргарита Кислицына

В Приангарье начали подготовку к паводковому сезону

Опубликовано: 31.01.2017 17:26

В зону возможного подтопления в этом году попадают 57 населенных пунктов. В регионе начали подготовку к паводкам. Пока специалисты оценивают уровень снежного покрова как допустимый. В среднем по региону он составляет 20-30 сантиметров.

Однако, как отмечают спасатели, погода может преподнести сюрприз в любой момент. Поэтому в планах проверить готовность муниципальных образований во время штабных тренировок. "В настоящее время муниципальными образованиями осуществляется подготовка планов превентивных мероприятий. В связи с чем в текущем году основные усилия направить на увеличение объемов работ по ослаблению ледовых полей путем распиловки и чернения льда", - сказал Валерий Шанц, начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Иркутской области.

Печальный опыт прошлых лет заставляет заранее готовиться и пожароопасному периоду. В 2017-м на защиту лесов Приангарья выделили 340 миллионов рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Их потратят на авиационный мониторинг и непосредственно тушение возгораний в зеленой зоне.

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