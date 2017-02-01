Автор: Дарья Матвеева

В Листвянке 1 февраля отключают горячее водоснабжение

Опубликовано: 31.01.2017 17:23

На берегу Байкала и без воды. Постановлением прокуратуры Кировского района в Листвянке с завтрашнего дня должны отключить горячее водоснабжение. А питьевая вода станет технической. Причина - водозаборы. Они не отвечают современным санитарным требованиям. Если постановление выполнить, в населенном пункте возникнет чрезвычайная ситуация, утверждает глава муниципального образования. Тем более, в прокуратуре Иркутского района отключать воду категорически запретили.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании проверяют оборудование. Не исключено, что уже завтра эти газовые баллоны будут работать на полную мощность. Только так возможно не допустить разморозки канализации. Если отключат горячую воду, по трубам пойдет исключительно холодная. При минусовых температурах часть коллектора - надземная ее конструкция - замерзнет. "Мы примем все меры, чтобы не произошло размораживание напорно-канализационного коллектора, мы будем вынуждены это делать, то под очень большое сомнение ставится очистка этих стоков. Потому что при той температуре стоков, которые будут поступать, биология просто погибнет", - говорит Валерий Обухов, технический директор ресурсоснабжающей компании.

Биология - это бактерии, которые очищают канализационные стоки. Если они погибнут, сценарий тот же - отходы попадут в Ангару.

Под большим вопросом в Листвянке и питьевая вода. Ее постановлением прокуратуры должны перевести в разряд технической. Законодательно все верно. Новые нормативы гласят: санитарная зона вокруг водозабора должна быть минимум 100 метров. Инженеры прошлого века это не рассчитали. Сооружение, построенное больше 50 лет назад, проходит не так далеко от трассы. Сейчас по закону возле водозабора ее быть не должно.

Чистоту местной воды дважды в месяц контролирует Роспотребнадзор. Байкальский музей также следит за экосистемой озера. Почему теперь вода не может называться питьевой, не понимает никто: ни администрация поселка, ни организация, обслуживающая водозабор, ни сами жители.

Если в поселке не станет, пусть и номинально, питьевой воды, под вопросом работа многих организаций. В том числе, и школы. "Горячее и холодное водоснабжение нужно не только для тепла, но и для осуществления питьевого режима, в столовой питание. То есть школа, конечно, очень-очень зависит от воды. Вода – это наша необходимость, тем более, мы живем на берегу Байкала, как мы можем оказаться без воды", - говорит Анна Евстафьева, директор МОУ ИРМО "Листвянская СОШ".

Пострадает от постановления и туристический бизнес. Специалисты уверены: этот байкальский берег начнет стремительно терять популярность. "Это, безусловно, отразится негативно на деятельности гостиницы и на репутации нашего региона в целом, потому что Байкал и Листвянка славятся своей чистой водой. И все гости привыкли, что вода чистая, что воду можно пить прямо из крана", - отмечает Мария Победаш, директор гостиничного комплекса.

Глава муниципального образования в растерянности. Одна прокуратура постановила прекратить подачу питьевой воды в населенный пункт, другая распорядилась ни в коем случае этого не делать. Но в любом случае, построить новое сооружение, которое соответствует современным требованием, пока не по карману. "Очень дорог сам проект, у нас особая экологическая зона. И строительство, и проектирование каких-то новых сооружений - все это происходит после экспертизы. Это дорогостояще. Это цена нескольких миллионов - только проекта. Ни в бюджете района, ни в бюджете поселения таких денег просто нет", - сказал Александр Шамсудинов, глава Листвянского муниципального образования.

Сейчас Александр Шамсудинов обивает пороги многочисленных инстанций и надеется, что его там услышат. Иначе в поселке на берегу Байкала возникнет чрезвычайная ситуация.