Автор: Клим Куликов

"Иркут" оказался сильнее "Сахалина"

Опубликовано: 31.01.2017 14:43

Отомстили за домашнее поражение. Баскетболисты "Иркута" минувшим вечером играли в Южно-Сахалинске с действующим чемпионом суперлиги-1 "Сахалином".

C первых секунд встречи началась упорная борьба, команды шли, что называется, ровно. Только в концовке четверти "Сахалину" удалось чуть оторваться в счете – 22:18. Решающие события матча развернулись по ходу заключительной четверти. С дальней точки был точен Александр Захаров и сравнял счет – 55:55. Несмотря на навал хозяев, иркутяне выстояли. 71:66 - "Иркут" победил чемпиона.