Автор: Алексей Келэвро

Три тысячи человек хотят принять участие в "Лыжне России"

Опубликовано: 31.01.2017 14:41

Три тысячи человек уже подали заявки на участие в одной из самых масштабных лыжных гонок. Зимний марафон "Лыжня России" традиционно пройдет в поселке Молодежный. В субботу, 11 февраля, около 10 тысяч желающих примут участие в массовых заездах на беговых лыжах.

Дистанции - 5 км для юношей и девушек, 10 км для мужчин и женщин и VIP-забег. Принять участие может любой желающий в возрастной группе от 3 лет. В этом году организаторы подготовили приятный сюрприз. Для комфортного передвижения по трассе лыжню делают европейским профессиональным оборудованием. "Подготовим лыжню в соответствии с требованиями международной федерации лыжных гонок. Хотим дать новое качество, новый уровень именно в этой массовой лыжной гонке. Такое используют на большом альпинистском марафоне. Люди увидят, что было, что бывает, что может быть на самом деле. От этого будет определенное удовольствие и успех",- сказал Артем Детышев, член рабочей группы по организации XXXV всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

Регистрация участников начнется с 8 Февраля по адресу: ул.Баррикад, 81. Также зарегистрироваться можно в день соревнований. Для несовершеннолетних необходима справка о состоянии здоровья. Телефон для справок 33-64-79.