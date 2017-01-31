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Автор:
Клим Куликов

Футболисты "Зенита" готовятся к очередному этапу первенства России

Опубликовано: 31.01.2017 14:36

Работа идет полным ходом. Футболисты "Зенита" готовятся к весенней части первенства страны среди команд зоны "Восток". Сейчас команда тренируется в родном городе.

От перерыва в чемпионате больше всего страдают команды второй лиги. Здесь он длится шесть месяцев. Некоторые команды уходят в отпуск, после вкатываются в рабочий процесс. Но не "Зенит". Все это время команда тренируется. Ведь у иркутян толком не было тренировочного сбора перед стартом первенства. И это время "Зенит" проводит с пользой. "Конечно, сложно, у нас ребята молодые. Очень нам это время помогло. Подтягиваем недочеты именно в техническом плане. Все это время мы собирались два раза в неделю. Сейчас у нас идут два микроцикла, так скажем, втягивающих. Футболисты решают задачи, поставленные тренерским штабом", - рассказал Олег Яковлев, главный тренер ФК "Зенит" (Иркутск).

Состав по сравнению с осенней частью не изменился. За исключением травмированных. К сожалению, закончился сезон для Романа Комарова, у него рецидив травмы колена. После операции восстанавливается центральный защитник Иван Яковлев. Он уже занимается, пока индивидуально. Наконец, в команде началась селекционная работа, ведь в клуб пришла финансовая стабильность. Один из нападающих иркутян сейчас находится на просмотре в "Динамо" в Санкт-Петербурге. Фамилию пока называть не будем, чтобы не сглазить. Есть приобретение: известный по выступлениям за иркутский "Байкал", а еще на данный момент самый титулованный игрок команды - Артур Копытин. Прошлый сезон провел в чемпионате Монголии, где стал чемпионом этой страны. Артур решил не продолжать свою азиатскую карьеру, а вернулся в родные пенаты. "В чем прибавил? Монголы они упертые, никогда не уступают, идут в борьбу. В этом я прибавил. А в плане техники уступают. Даже в сравнении со второй лигой значительно уступают", - сказал Артур Копытин, игрок ФК "Зенит" (Иркутск).

Сейчас решается вопрос о тренировочных сборах на юге страны. А первый матч весенней части первенства России "Зенит" проведет 23 апреля, когда в гостях сыграет с "Читой".



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