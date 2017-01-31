Автор: Екатерина Лыкова

Пожар в жилом доме в Усть-Орде. Погибли четверо

Опубликовано: 31.01.2017 14:30

Трагедия в Усть-Орде. Четыре человека погибли на пожаре в собственном доме. Возгорание произошло ночью. Первыми на помощь бросились случайные очевидцы. Им удалось спасти 16-летнюю девушку и 7-месячную девочку.

К тому времени огонь охватил веранду и крышу. Двое мужчин услышали крики из дома. Один из них забрался в дом через разбитое окно, кто-то ему подал маленького ребенка. Девочку он положил на снег и вернулся обратно. Мужчина помог выбраться еще одному ребенку и женщине. Она крикнула, что в доме еще есть дети и бросилась в горящий дом. Выбраться мать четверых детей уже не смогла. Погиб отец семейства и двое детей – 17-летняя девушка и 7-летний мальчик. В это время соседи вызвали пожарных. Они тушили пламя до утра.

Сейчас на месте трагедии работает съемочная группа программы "Новости". Как сообщила корреспондент Виктория Малая, пепелище до сих пор дымится, от дома остались только обугленные стены. Две спасенные девочки сейчас находятся у родственников, они проживают в этом же поселке. Мужчина, который вытащил девушку и младенца из горящего дома, до сих пор находится в шоке, не может поверить в случившееся, погибших он лично знал.

"Рассматриваем две версии. Это электротехническая причина, потому что пожар произошел на пристроенной веранде, либо это нарушение правил эксплуатации печного отопления. В большей степени склоняемся к электротехнической причине, сейчас на месте пожара работает наша испытательная пожарная лаборатория", - сообщил Виктор Пашков, заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области.

Семья была благополучной. Сотрудники МЧС хотят ходатайствовать о награждении мужчины, который спас двоих детей. Отмечают, он рисковал своей жизнью.