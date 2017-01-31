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Автор:
Марина Беклемишева

Спектакль "Бег" по пьесе Михаила Булгакова на сцене драмтеатра

Опубликовано: 31.01.2017 14:21

Сны о родине, одиночестве и предательстве. В Иркутском драматическом театре идет спектакль, который зрители, без сомнения, называют "самой красивой постановкой сезона". "Бег" по Булгакову поставила московский режиссер Татьяна Воронина. Репетиции были скрыты от телекамер и журналистов. Эту пьесу о гражданской войне в России Булгаков считал своим лучшим произведением и мечтал увидеть его на сцене. Но при жизни автора цензура так и не допустила "Бег" к постановке.

Степан Догадин, заслуженный артист России: Пьеса замечательная, пьеса очень театральная, пьеса глубокая. Она представлена Булгаковым в виде снов. Для меня это было первым опытом, я с женщинами-режиссерами не работал еще никогда в театре. Она говорила, что играть персонажа не нужно, она хотела сны поставить. Вы как бы болеете этой темой, в вас она попала, и вы свое ощущение играете. Не нужен диапазон, даже в Хлудове. Одна конкретная боль - боль предательства. Для него это очень серьезное понимание, для моего Хлудова, что в принципе-то вот это движение, белое, оно не имеет будущего, потому что народу непонятны его идеалы. Булгаков написал вот этот момент искупления человеком и понимания того, что он сделал не то, что нужно, и он должен отвечать перед Богом - главное.

Анастасия Пушилина, артистка: Тут все герои, они похожи. Они как бы, знаете, все одно. Вот попали и все выкинуты, одиноки, несчастны. Не знают как. У них нет Родины, куда бы вернуться. И за то, что произошло, к сожалению, к счастью ли, никто не ответит. А с кого спрашивать? И, получается, люди вот так мучились, умирали, страдали - зачем, для чего, непонятно.

Сергей Дубянский, артист: Булгаков, он был очень смелым, чтобы написать такое. Что мы одни и что мы постоянно бежим. И этот бег необязательно от красных, от белых, от плохих, от хороших, он - бег от самих себя. Когда-то мы понимаем, что от себя не убежишь, и что одному бежать тяжело, и что должен быть кто-то рядом, кто поможет.



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