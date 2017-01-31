Автор: Альфия Еремеева

Главную городскую елку демонтируют в течение недели

Опубликовано: 31.01.2017 14:13

Неделя, чтобы разобрать новогоднюю елку. Это немного, если учитывать, что в высоту она достигает 25-ти метров, а основа праздничного дерева - металлический каркас. Поэтому и убирают главный символ праздника профессионалы своего дела: специалисты, умеющие работать на большой высоте. За процессом внимательно следила съемочная группа программы "Новости".

Разбирать главную елку города начали еще в понедельник. Вместе с ней иркутяне отметили католическое и православное Рождество, встретили 2017 год по новому, старому и китайскому календарю. Это собирали символ праздника месяц. А вот на демонтаж хватит и недели.

Снимать хвою и украшения сегодня будут допоздна. Массивную звезду на верхушке уберут завтра: с этим справится только специальный кран. А уже потом рабочие займутся разбором металлической конструкции. А вот с ледяным городком не церемонятся. На развал одной фигуры уходит меньше часа. Снежные изваяния - самые недолговечные украшения на сквере. От большого внимания горожан и перепадов температур скульптуры быстро портятся. Фигуры изо льда, а также горка сохранились лучше. Но их всех ждет одна участь. "Они будут вывезены на Александровский тракт в снегоотвалы. Специализированное место, где все это стает на полях. Горка тоже будет демонтирована. Потому что сейчас, несмотря на мороз, все равно температуры становятся выше, и есть требования безопасности к тому, чтобы никакие конструкции, особенно такие массивные и тяжелые, как лед, безусловно, не могли причинить никакого вреда нашим иркутянам", - объясняет Виталий Барышников, начальник управления культуры администрации г.Иркутска.

Впрочем, кое-что от праздничной атмосферы останется. Украшение на фонтане и сетчатая гирлянда, кстати новшество этого года, уберут нескоро. Что же касается городской елки, то к следующему празднику ее обновят. Возможно, на ней появятся новые украшения. Какие именно? Узнаем, меньше чем через год.