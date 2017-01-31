Автор: Анастасия Байдракова

"Ты очевидец"

Опубликовано: 31.01.2017 14:07

Хотите пройти? Летите! С препятствием на тротуаре сегодня столкнулись жители улицы Ширямова в Иркутске. На пешеходной дорожке с комфортом расположилась техника. Рабочие со всем вниманием отнеслись к замене рекламного щита. А вот к людям такого внимания не проявили. Пешеходам осталось два варианта: рискуя жизнью, выходить на оживленную проезжую часть либо пробираться по сугробам. Эти фотографии нам отправила иркутянка, в планы которой как раз не входили снежные ванны.

Ну а если и вы стали свидетелем необычного происшествия, включайте видеокамеру телефона. Готовое видео и фотографии присылайте на почту news@as.baikal.tv, телефон редакции 28-10-07.