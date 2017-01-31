Автор: Николай Бессонов

"Автожесть"

Опубликовано: 31.01.2017 14:05

Машина вверх тормашками, пешеход в больнице и невероятное везение на дороге. В Иркутске случилось сразу несколько автопроисшествий, которые заслуживают вашего внимания.

Пешехода сбили сегодня утром на улице Маршала Конева в Иркутске. За рулем универсала был мужчина. По предварительной информации, он не снизил скорость на повороте и в итоге не успел затормозить перед женщиной, которая шла по нерегулируемому переходу. По данным полиции, она получила незначительные травмы и сейчас в больнице.

Необычное ДТП произошло в микрорайоне Березовый в пригороде Иркутска. Возле одной из новостроек автомобиль съехал с подпорной стенки, перевернулся и замер в нерешительности: то ли продолжить падение, то ли дождаться эвакуатора. При этом владельца авто в салоне не было. Судя по всему, он забыл выключить скорость, а когда завел транспорт дистанционно, машина отправилась в самостоятельный полет.

И снова к вопросу о взаимной вежливости пешеходов и водителей. Это тот случай, когда до ДТП остались буквально сантиметры. На улице Красногвардейская мужчина переходил дорогу по "зебре". Водитель седана решил пропустить человека. Но хозяин внедорожника подумал иначе и проскочил прямо под носом потенциальной жертвы. Хорошо, что тот вовремя заметил гонщика и на мгновение остановился. Что спасло здоровье, а может быть, и жизнь пешеходу.

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