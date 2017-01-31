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Автор:
Внеш. корр.

В Москве обсуждают вопросы Байкальской природной территории

Опубликовано: 30.01.2017 18:26

Изображение Губернатор Иркутской области Сергей Левченко участвует в совещании, которое посвятили проблемной теме в Министерстве природных ресурсов и экологии. Его проводит министр Сергей Донской.

На повестке урегулирование вопросов имущественного характера при передаче правительству Иркутской области функций по ликвидации негативного воздействия отходов, которые были накоплены после деятельности БЦБК. Рассмотрят и ход реализации федеральной программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". В повестке совещания подготовка к пожароопасному сезону, оценка воздуха на территории и подготовка паспорта приоритетного национального проекта "Байкал – великое озеро великой страны".



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