Убирать снег во дворах должны своевременно

По данным ЦБР (2017.01.31)
Выпуск новостей за 30.01.2017 (69.09)
Усилить контроль над работой управляющих компаний и ТСЖ поручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Сегодня он проверил их деятельность в Свердловском округе.
Много нареканий вызвало качество уборки дворов в микрорайоне Юбилейный. Штраф за нечищеные тротуары предстоит заплатить отделению банка. Контролировать работу коммунальщиков должны главы округов. К ним же председатели управляющих компании или ТСЖ должны обращаться, если не могут справиться с проблемой самостоятельно. Решать все вопросы нужно только в пользу жителей города, заключил мэр.