Автор: Альфия Еремеева

Убирать снег во дворах должны своевременно

Опубликовано: 30.01.2017 18:24

Усилить контроль над работой управляющих компаний и ТСЖ поручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Сегодня он проверил их деятельность в Свердловском округе.

Много нареканий вызвало качество уборки дворов в микрорайоне Юбилейный. Штраф за нечищеные тротуары предстоит заплатить отделению банка. Контролировать работу коммунальщиков должны главы округов. К ним же председатели управляющих компании или ТСЖ должны обращаться, если не могут справиться с проблемой самостоятельно. Решать все вопросы нужно только в пользу жителей города, заключил мэр.

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