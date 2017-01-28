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Автор:
Маргарита Кислицына

Подведены итоги программы "Дети Приангарья-2016"

Опубликовано: 30.01.2017 14:20

Семей, находящихся в социально-опасном положении, в Иркутской области стало на 10% меньше. Министерство социального развития, опеки и попечительства подвело итоги программы "Дети Приангарья-2016".

В течение года для повышения качества жизни семей в регионе потратили более 7 миллиардов рублей. Это средства областного и федерального бюджета. Деньги пошли на конкурсы для многодетных семей, выставки, фестивали, а также все меры социальной поддержки. Активно развивались и новые направления. Например, в области открылось несколько специальных отделений для работы с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов, отметила заместитель министра социального развития Татьяна Плетан. "Практически 11 наших организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открывают у себя новые отделения как раз по работе с семьями, которые имеют в своем составе детей-инвалидов. Разные варианты пробуем. Это и краткосрочное пребывание ребенка в учреждении до трех часов, когда мама имеет возможность заняться своими делами", - сообщила Татьяна Плетан, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской.

Такие отделения уже есть в Черемхово, Тулуне, Слюдянке и Вихоревке.



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