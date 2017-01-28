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Автор:
Анастасия Байдракова

Соревнования по зимним видам ездового спорта прошли под Иркутском

Опубликовано: 30.01.2017 14:16

Четвероногие любимцы могут быть и спортсменами. Соревнования по зимним видам ездового спорта "Ангарские бусы-2017" прошли под Иркутском. Состязались в двух дисциплинах: ски-джоринг и нарты. Что важно для победы и какие собаки могут участвовать в таких соревнованиях, расскажем далее.

Перед стартом мохнатые спортсмены волнуются не на шутку. По регламенту до начала соревнований собаки должны быть на привязи. Вот и приходится выражать нетерпение доступными способами.

Маламуты, хаски, лайки, самоеды - самые ездовые породы, им бегать в упряжках велит инстинкт. Впрочем, в соревнованиях ограничения по породе нет. Хоть с дворняжкой приходи. Поэтому много метисов. Артем Максимов приехал с немецкими овчарками. Говорит, круг общения такой, все катаются. Решили тоже попробовать. Тренировки начали сразу, как выпал снег. Бакс и Санька (официально Санлайт) в ездовом спорте первый сезон, но уже рвутся в бой.

Соревнования прошли в двух дисциплинах: нарты и ски-джоринг - спортсмен едет на лыжах с одной или двумя собаками. Победа в гонке зависит от всех участников: и лыжной подготовки спортсмена, и активности собак. А главное - взаимопонимание. Подбадривать четвероногих можно только голосом.

В Иркутске ездовым спортом занимаются в основном любители. Каждый тренируется сам, сам покупает упряжь и все оборудование. Чаще всего ради собак, которым просто необходима активность. "Они же собаки-компаньоны, с ними просто можно жить, обниматься, целоваться, они дают много положительных эмоций. А ездовым спортом - это просто вот ребята молодые разобрали щенков. И они такие активные! Они везде участвуют: и на выставках, в гонках разных", - говорит Наталья Стрелюк, хозяйка собаки.

В "Ангарских бусах", говорят организаторы, традиционно участвует около 30 команд. Дистанций две: 10 километров и вполовину меньше. В этом году из-за особенностей рельефа маленький круг получился 4.4 км. "История "Ангарских бус" - уже проводим в 7 раз, 7 сезон. Собственно, до них ничего не проводилось. Мы первые. Две дистанции. 10 километров, три спуска, три подъема, между дисциплинами перекрывается трасса на вторую дисциплину 4.4 км", - рассказал Алексей Енин, организатор соревнований.

Сезон зимних ездовых соревнований продолжится. Уже 18 февраля в окрестностях Смоленщины пройдет любительская гонка "Mamay Snow Race-2017".



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