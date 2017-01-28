Роман Мурзин, Игорь Родионов и Максим Эйсбруннер завоевали бронзу

По данным ЦБР (2017.01.28)
Выпуск новостей за 27.01.2017 (70.43)
Иркутские хоккеисты Роман Мурзин, Игорь Родионов и Максим Эйсбруннер стали бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы "Б". Сборная Монголии, цвета которой защищают иркутяне, в матче за третье место встречалась со сборной Японии.
Благодаря дублю Мурзина и голам Эйсбруннера и Родионова монголы быстро повели - 4:0. Японцы смогли ответить лишь одним взятием ворот. Во втором отрезке хоккеисты страны Восходящего солнца смогли сравнять счет - 5:5. В дополнительное время мяч Романа Мурзина принес бронзу сборной Монголии.