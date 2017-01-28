Автор: Клим Куликов

Роман Мурзин, Игорь Родионов и Максим Эйсбруннер завоевали бронзу

Опубликовано: 30.01.2017 14:07

Иркутские хоккеисты Роман Мурзин, Игорь Родионов и Максим Эйсбруннер стали бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы "Б". Сборная Монголии, цвета которой защищают иркутяне, в матче за третье место встречалась со сборной Японии.

Благодаря дублю Мурзина и голам Эйсбруннера и Родионова монголы быстро повели - 4:0. Японцы смогли ответить лишь одним взятием ворот. Во втором отрезке хоккеисты страны Восходящего солнца смогли сравнять счет - 5:5. В дополнительное время мяч Романа Мурзина принес бронзу сборной Монголии.