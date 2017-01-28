Автор: Анастасия Байдракова

Завершились чемпионат и первенство СФО по кикбоксингу

Опубликовано: 30.01.2017 14:04

Четыре дня серьезных боев. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу прошли в Иркутске. Состязались спортсмены в разных весовых категориях и возрастных группах. Лучших определяли среди детей, юниоров, юношей и девушек, а также женщин и мужчин.

Серии ударов, интенсивная работа ногами. Фулл-контакт с лоу-киком, пожалуй, самая зрелищная дисциплина на чемпионате. Соперники в финале не дают друг другу расслабиться. Во многих поединках борьба идет практически на равных, лучшего определяют по очкам.

Иркутянин Степан Гулевич признается: победа далась нелегко. Соперник из Томской области - также мастер спорта России. "Бой тяжелый, соперник сам тоже тяжелый. Я первый раз в 75 кг выступаю, для меня это как номинация. Ехать на первенство России, выигрывать Россию, становиться "сборником", вступать в сборную России по кикбоксингу, становиться чемпионом мира, чемпионом Европы. Все очень просто", - делится Степан Гулевич, мастер спорта России по кикбоксингу.

В состязаниях приняли участие почти 400 спортсменов из 11 регионов Сибири. Сильных бойцов выставила команда Тывы, в их числе первые номера сборной России. Иркутская область тоже показала хороший результат. Из 12 мужских весовых категорий у нас пять финалов. В сборную Сибири вошли три женщины. "Слабых нет. В каждом регионе Сибири есть члены сборной России, поэтому уровень довольно-таки высок. Выступили неплохо, есть победители, есть призеры как по взрослым, так и по юниорам, я думаю, будем дальше прорываться на России в сборную", - сказал Евгений Гаврилов, президент федерации кикбоксинга Иркутской области.

Победители турнира представят Сибирь на чемпионате и первенстве России в Калининграде в марте.