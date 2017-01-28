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Автор:
Лариса Марковская

У "Ангары" появился спонсор

Опубликовано: 30.01.2017 13:59

У женской волейбольной команды Иркутска "Ангара" есть спонсор на ближайшие два года. Об этом сегодня на встрече с игроками рассказал заместитель губернатора Дмитрий Чернышов.

После сложностей с финансированием волейболистки выступают в высшей лиге "Б" российского первенства. По словам директора, участницы команды в хорошей форме и на соревнованиях от иркутянок можно ждать хороших результатов.

Ирина Неверова, директор волейбольной команды "Ангара": Даже если мы находимся в высшей лиге "Б", мы все равно ставим задачи перед девчонками, чтобы они выкладывались, занимали призовые места в финале. Сейчас мы на первом месте. У нас есть возможность принять участие в финале шестых. С первого по шестое места мы планируем занять самые высокие места.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области: Вопрос финансирования очень важен, особенно учитывая, что у команды не было титульного спонсора. А участвовать в чемпионате России - дело затратное, поэтому вопрос финансирования стоял. Одно могу сказать, что на сегодня за финансирование команды на 17-18 годы я спокоен, поскольку заключено соглашение с правительством Иркутской области.

Сейчас игроки готовятся к участию в очередном туре чемпионата России на домашней площадке. Игра состоится 12 февраля. Пятый тур пройдет в Омске в начале марта.



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