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Автор:
Альфия Еремеева

Виниловые пластинки вновь становятся востребованными

Опубликовано: 30.01.2017 13:54

Иркутск погружается в музыкальную ностальгию. Виниловые пластинки медленно, но верно возвращаются на позиции. И дело не только в особом, как будто живом, звучании. На этих носителях сохранились уникальные моменты из прошлого: запись детских сказок и концертов, выступления советских вождей и такие знакомые мелодии.

Раритет родом из конца 60-х. Этой пластинке "Битлз" почти полвека. Отношение к винтажу самое бережное. Ведь за редким экземпляром охотились настоящие ценители музыки.

В коллекции Василия Кучеренко сотни виниловых дисков. Собирать пластинки он начал в 70-х годах. Вот легендарный альбом "Джетро Талл" того времени. В нем всего один трек. Но интересен экземпляр не только этим. Обложку стилизовали под провинциальную английскую газету. Передовая статья вымышленная: якобы роман восьмилетнего мальчика вдохновил группу на создание альбома. Именно такие непростые истории украшают коллекцию, которая и в новое время пополняется особыми экземплярами. "Из числа желанных я бы выделил две. Одна связана с той самой легендарной "Эбби Роад". Называется альбом "The other side of Abbey Road", то есть обратная сторона "Эбби Роад". Концептуальный альбом. А вторая пластинка… Очень люблю второй концерт Рахманинова. И очень хотел его в исполнении Рихтера", - рассказывает Василий Кучеренко, коллекционер.

Купить виниловую пластинку сейчас не проблема. В сети легко можно найти издания, выпущенные совсем недавно. Цена, конечно, больше, чем за компакт-диск. Но оно того стоит, уверены меломаны. Особенно если учитывать цену по-настоящему редких экземпляров. Впрочем, чтобы окунуться в прошлое, необязательно тратить большие деньги. В юношеской библиотеке имени Иосифа Уткина в Иркутске теперь есть комната для меломанов. Недавно сюда перенесли весь архив пластинок. А это почти пять тысяч экземпляров! Музыкальные группы, концертные записи, знакомые каждому советскому ребенку сказки. "Наша первая пластинка появилась 14 апреля 1969 года. Это была пластинка "Интернационал". К сожалению, она не сохранилась, время взяло свое. Вторая пластинка была "Луначарский". Она до сих пор в отличном состоянии, можете ее посмотреть, прийти послушать", - говорит Татьяна Полякова, зав. отделом библиографии Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина.

В библиотеке с радостью ждут всех любителей истории и музыки. А еще тех, у кого остался ненужный проигрыватель грампластинок. Дополнительное устройство не помешает. Ведь технику, как и виниловые диски, время не щадит. И пока есть возможность, уникальным звучанием нужно насладиться в полной мере.



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