Автор: Марина Беклемишева

Дети с ограниченными возможностями дали концерт

Опубликовано: 30.01.2017 13:42

Праздник преодоления. В Иркутском доме актера выступили воспитанники центра развития для детей с ограниченными возможностями. Дети с синдромом Дауна, аутизмом, отставанием в развитии представили зрителям творческие номера, которым научились за год.

Например, логоритмика - занятия, где дети-инвалиды через игру занимаются музыкой, хореографией и пением. Благодаря такому обучению юные артисты начинают лучше двигаться и говорить, а также обретают необходимые социальные навыки, заводят друзей и учатся общаться. "Любой ребенок может при правильном подходе, при правильных методиках развиваться, выступать, участвовать в культурной жизни города", - Виктория Ветрова, директор центра развития для детей с ограниченными возможностями.

Отчетный концерт стал подарком для родных и близких. Дети представили несколько хореографических и вокальных номеров, а главное, смогли почувствовать себя настоящими артистами и раскрыть свой творческий потенциал уже не только перед учителями, но и перед зрителями.