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Автор:
Яна Романова

Дороги Приангарья одни из самых опасных в России

Опубликовано: 30.01.2017 13:35

Дороги Иркутской области попали в антирейтинг, который составил Межрегиональный общественный центр. В исследованиях участвовали 52 региона.

Основные показатели, которые имели вес в конечном итоге, - количество ДТП, число раненых и погибших, протяженность автодорог и размер автопарка. В итоге расчеты разделили номинантов на три списка. В зеленом блоке, то есть с самыми безопасными дорогами, Томская, Ивановская, Новосибирская области. В желтой зоне большая часть регионов, в том числе наши соседи Забайкалье. А в графы дорожной опасности записали, кроме Иркутской области, еще Самарскую и Московскую. Абсолютный лидер антирейтинга - Челябинская область. Здесь количество погибших и раненых в сравнении с рейтингом двух лет назад увеличилось в полтора раза.



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