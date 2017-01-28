Автор: Яна Романова

Вспышка гепатита А в Тулунском районе

Опубликовано: 30.01.2017 13:29

В местную больницу с этим диагнозом доставлены 36 человек, из них 26 несовершеннолетних. Специалисты осматривают всех, кто мог контактировать с заболевшими, активно идет дезинфекция помещений.

Гепатит А еще называют болезнью "грязных рук", инфекция передается через зараженную пищу и воду. В связи с этим объявлен карантин на 35 дней. Первые случаи заражения зарегистрировали 18-19 января, в неофициальных источниках обсуждают, что причиной могла стать крещенская вода. В Тулун из Иркутска направлены инфекционист минздрава области, детский инфекционист, врач-эпидемиолог.