Автор: Анастасия Байдракова

Раненую собаку спас неравнодушный иркутянин

Опубликовано: 27.01.2017 19:04

В Иркутске появился новый живодер. Такие сообщения сегодня разнеслись по электронным СМИ и соцсетям. Съемочная группа программы "Новости" отправилась выяснить, что же произошло на самом деле.

Сейчас Верный - так назвали пса волонтеры - уже отошел от наркоза и чувствует себя неплохо. Даже переполз с подстилки на кафель, видимо, привык к прохладе. А вот накануне вечером пес едва не погиб. Раненое животное в поселке Кирова поздно вечером заметил молодой человек. "Сидела и скулила, ну я увидел, что у нее грудь вся в крови была, и подошел. Хотел еще поближе подойти, но она зарычала на меня.+ Сперва я не видел, что у нее с лапой, я думал, собаки, может, потрепали. А когда начала перебираться по дороге, увидел, что она лапу за собой тащит, что там разорвано все", - рассказал Дмитрий Кузьмин.

Собака истекала кровью на глазах. Дмитрий и его друзья позвонили в службу спасения, оттуда звонок перевели на зоозащитников. Пока молодые люди ждали помощи, мимо прошел хозяин собаки. И... просто махнул рукой. А пса волонтеры доставили в ветклинику, где ему провели операцию. "Кость была раздроблена, мягкие ткани тоже были все раздроблены, но по характеру больше похоже, что это была автотравма. То есть при ударе просто наехал на конечность, большой вес, размозжило ткани", - сообщил Александр Юрченко, ветеринарный врач Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Верного за один вечер предали дважды: сначала тот, кто сбил и не остановился, чтобы помочь, а потом так называемый хозяин. Ближайшие 10 дней пес проведет в клинике, будет восстанавливаться после операции. А потом ему понадобится новый дом. Внутренних повреждений у собаки нет, ест и пьет она хорошо. На трех лапах будет бегать не хуже, чем на четырех, говорят врачи. Это хороший охранник для частного дома. Сейчас Верному псу нужен верный хозяин.