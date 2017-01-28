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Автор:
Анастасия Байдракова

Раненую собаку спас неравнодушный иркутянин

Опубликовано: 27.01.2017 19:04

Изображение В Иркутске появился новый живодер. Такие сообщения сегодня разнеслись по электронным СМИ и соцсетям. Съемочная группа программы "Новости" отправилась выяснить, что же произошло на самом деле.

Сейчас Верный - так назвали пса волонтеры - уже отошел от наркоза и чувствует себя неплохо. Даже переполз с подстилки на кафель, видимо, привык к прохладе. А вот накануне вечером пес едва не погиб. Раненое животное в поселке Кирова поздно вечером заметил молодой человек. "Сидела и скулила, ну я увидел, что у нее грудь вся в крови была, и подошел. Хотел еще поближе подойти, но она зарычала на меня.+ Сперва я не видел, что у нее с лапой, я думал, собаки, может, потрепали. А когда начала перебираться по дороге, увидел, что она лапу за собой тащит, что там разорвано все", - рассказал Дмитрий Кузьмин.

Собака истекала кровью на глазах. Дмитрий и его друзья позвонили в службу спасения, оттуда звонок перевели на зоозащитников. Пока молодые люди ждали помощи, мимо прошел хозяин собаки. И... просто махнул рукой. А пса волонтеры доставили в ветклинику, где ему провели операцию. "Кость была раздроблена, мягкие ткани тоже были все раздроблены, но по характеру больше похоже, что это была автотравма. То есть при ударе просто наехал на конечность, большой вес, размозжило ткани", - сообщил Александр Юрченко, ветеринарный врач Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Верного за один вечер предали дважды: сначала тот, кто сбил и не остановился, чтобы помочь, а потом так называемый хозяин. Ближайшие 10 дней пес проведет в клинике, будет восстанавливаться после операции. А потом ему понадобится новый дом. Внутренних повреждений у собаки нет, ест и пьет она хорошо. На трех лапах будет бегать не хуже, чем на четырех, говорят врачи. Это хороший охранник для частного дома. Сейчас Верному псу нужен верный хозяин.

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Раненую собаку спас неравнодушный иркутянин
Анонимный посетитель 27 января 2017 г., 20:22
 
Сообщений: 52028
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65635
 
Анонимный посетитель 27 января 2017 г., 20:22
 
Сообщений: 52028
Регистрация: 01.01.2010

волонтёр писал(а):
Герой дня - вызвал спасателей, спасибо ему. а волонтеры-феечки мимо пролетали, про них можно ничего не говорить) оперировал не Юрченко, травматолога на месте в это время (ночь) не бывает вообще (наверное он по итогу смотрел биоотходы бережносохраненные), спасибо девочкам на стационаре, что помогли. у раны достаточно ровные округлые края без размозжений и скальпирования, что было бы характерно для автотравмы, нанесен дробящий удар, что подтверждается фото волонтеров. собака не перемещалась и была не возле дороги, с оживленным движением, а в глубине частного сектора и кровь была только в одном месте, желающие могут приехать провести рекогносцировку на месте. ну это чтоб все было по честному) историю собаки глазами очевидца можно посмотреть по ссылке и спасибо за внимание) https://vk.com/zoozabota_irkutsk?w=wall-3552260_76831.. PS отдельное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись, которые помогли в оплате операции и стационара. Радует, что еще не все разучились чувствовать чужую боль. сейчас Верный ищет хозяина, который его не обидит и не бросит. PSS а скромный мужчина, который носился ночью с истекающим кровью Верным и сегодня принес ему вкусняшку, просто общался с собакой, пока журналисты брали интервью у других людей) вы сегодня буквально прошли мимо, наверное к лучшему. все равно вам спасибо, за освещение событий, пусть и неполное. это тоже большая помощь. слава Богу - собака жива, а завтра новый день и надеюсь уже только позитивные события)
 
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