Автор: Яна Романова

Президент медиахолдинга "АС Байкал ТВ" награжден за всестороннее освещение событий Иркутска

Опубликовано: 27.01.2017 18:17

Юбилейный год Иркутска задал ритм для новых городских побед. Сегодня в областном центре прошел прием мэра Дмитрия Бердникова по итогам 2016 года.

Столица Восточной Сибири отметила 355 лет. За вклад в развитие Иркутска отметили политиков, общественных и культурных деятелей, представителей средств массовой информации. Награду за всестороннее освещение городских, юбилейных событий получил президент медиахолдинга "АС Байкал ТВ" Александр Тюников. Глава города в итоговой речи сказал, что в этом году Иркутск ждут еще большие изменения в лучшую сторону. "У нас еще впереди много скверов, острова Юность, Конный. Есть над чем работать. Школы, детские сады. Большая работа предстоит. И самое главное - мы доказали что иркутяне самые лучшие, и теперь надо не опустить эту планку", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

На прием мэра пригласили более 700 человек. Подарком для всех стал концерт саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана.

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