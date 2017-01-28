Автор: Лариса Марковская

Спасатели запретили опасные зимние развлечения

Опубликовано: 27.01.2017 18:03

Ледовый аттракцион с риском для жизни. Иркутские спасатели запретили делать карусель на льду Листвянки. Видеоролик о необычном для Иркутской области развлечении разошелся в интернете, но нашел не только позитивные отклики. Впрочем, говорят спасатели, это не единственный пример, когда радость граничит с безответственностью.

Совместный труд, сибирский мороз и хорошее настроение... Участники этого видеоролика делают ледовую карусель, как в Финляндии и Канаде. Представители одной из иркутских туристических фирм решили провести эксперимент на Байкале. Круг диаметром 15 метров, как видим, выдерживает компанию из нескольких человек. Для вращения к льдине прикреплен мотор. Видеоролик привлек внимание не только любителей зимнего отдыха. "В данном случае не обеспечивается безопасность. Люди, которые занимаются подобным, несут не только административную, но и уголовную ответственность по статье 338 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Обо всех таких случаях будем информировать управление на транспорте и следственный комитет", - заявил Дмитрий Миронов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Иркутской области.

В туристической фирме нас заверяют, что о коммерческом проекте речь не идет. Но повторять кому-либо подобный эксперимент не советуют. Слишком трудозатратно и карусель медленная. Байкальский лед толстоват для скорости. "В данном случае мы проводили это друзьями. Это был пилотный проект. Мы решили попробовать получится или не получится. Идея пришла, мы поехали и даже не подумали регистрироваться в ГИМС, потому что не знали, будет ли результат", - объяснила Мария Стрелюк, генеральный директор компании-туроператора.

Не думали о результате и эти рабочие. Они нарезают глыбы для нового проекта - ледяной библиотеки в Байкальске - недалеко от побережья, где разрешен массовый выход людей на лед. Никаких ограждений и предупреждающих знаков. Так же, как и в случае с каруселью, здесь не подумали, что на месте распила льда может случиться ЧП.

А это уже Иркутск. Те, кто не любит стоять в пробках, ездят по льду Иркута, несмотря на запреты и риск. "Люди здесь в любом случае рискуют. Здесь опасно ходить по льду. Здесь не предугадаешь, сегодня 50 сантиментов, завтра он раскололся где-нибудь. Ситуация может быть разной", - предостерегает Дмитрий Мудров, государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сегодня сотрудники МЧС перекрыли подъезды-выезды. Ледяная насыпь остановит беспечных водителей, но ненадолго. Предупредительные меры по вкусу не всем. Ограждения постоянно разрушают. Вот только в случае ЧП лихачи спасателей зовут уже сами.