Автор: Клим Куликов

Болельщики с нетерпением ждут начала чемпионата мира по хоккею с мячом

Опубликовано: 27.01.2017 17:55

В эти выходные в Швеции стартует чемпионат мира по хоккею с мячом. Это событие болельщики ждут весь сезон. Турнир, еще не начавшись, стал самым обсуждаемым.

37-чемпионат мира обещает стать очень интересным. Потому что главные сборные удивили еще до начала турнира. Например, сборную Финляндии боятся шведы. Команда страны Тысячи озер удивила в 2004, когда выиграла "Тре Крунур" в финале в прошлом году, победив Швецию в полуфинале. Финны уже давно живут с прозвищем "темная лошадка". Особенно подогревает то, что финны отцепили свою легенду Сами Лааконена. "В этом году от финнов можно ждать какого-нибудь подарка или сюрприза. Потому что одна из непредсказуемых команд мирового хоккея. Если смотреть прошлый чемпионат, они не очень смотрелись на предварительном этапе. Когда начались игры на влет, они доказали, что очень упорная команда, если зацепится за результат, то она его уже не отдаст", - говорит Антон Титков, хоккейный эксперт.

Извечный соперник финнов за бронзу - сборная Казахстана. Впервые за три года в стане азиатской сборной нет ни одного игрока "Байкал-Энергии". Иркутяне были костяком этой команды. Но Казахстан пошел навстречу "бело-синим", чтобы те использовали перерыв с пользой. Теперь базовая команда Казахстана - архангельский "Водник". И от них можно ждать чего угодно. "У сборной Казахстана был прекрасный шанс выстрелить на чемпионате мира 2012 в Алма-Ате. Причем в присутствии первого лица государства Нурсултана Назарбаева. Но не смогли удержать победный счет. Так бы минимум Казахстан был серебряным", - сказал Борис Фоминых, пресс-атташе ХК "Байкал-Энергия".

Сборная Швеции не может выиграть чемпионат мира аж с 2012 года. В этом году хозяева первенства собрали самую сильную "Тре крунур" за все время, правда, и возрастную. Они сделают все, чтобы взять золото. Но у шведов уже есть проблемы: перед стартом турнира травму получил вратарь Йоэль Оттен. Именно голкипер "Сандвикена" должен был стать основным вратарем сборной. И вместо него в "калитке" будет играть легендарный Андреас Бергвалл. С этим человеком шведы выглядят совсем грозно. "Есть определенный кредит доверия к этим игрокам. Появились два новичка. Но эти новички давно уже играют за сборную. Это Даниель Андерсен и Патрик Нильсон. Удивительно, что Свене Ольсен не взял в свою сборную Кристофера Фагерстрема из "СКА-Нефтяника". Он довольно много забивает российским клубам", - прокомментировал Артур Пьянов, спортивный журналист.

Выступление сборной России расставит все точки над "i" в скандальном закулисье федерации хоккея с мячом страны. Конфликт президента Бориса Скрынника с Сергеем Ломановым-страшим сказался на главной сборной страны. Из-за этого Сергей Мяус не вызвал многолетнего капитана команды Сергея Ломанова-младшего. Именно не вызвал. "На меня приглашения не пришло. После этого я понял, что меня в сборной не видят. Скорее всего, меня на чемпионате мира не будет. Я не мальчик, давно поиграл в сборной, не буду же я напрашиваться. И морально для себя решил готовиться играть за "Венерсборг", - заявил Сергей Ломанов, игрок ХК "Венерсборг".

Этот чемпионат мира обещает стать самым интересным за последнее время. Непредсказуемость турнира зашкаливает.