Автор: Марина Беклемишева

Легендарная скрипка Гварнери зазвучит в Иркутске

Опубликовано: 27.01.2017 17:44

28 января в областной филармонии выступит всемирно известный музыкант Павел Милюков. Скрипач - неоднократный победитель и лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории.

Сейчас Павел активно гастролирует по Европе, Китаю, Корее и городам России. В Иркутске музыкант уже выступал, был участником фестиваля "Звезды на Байкале". Сыграет виртуоз на старинной скрипке легендарного мастера Гварнери. Инструменту уже более 300 лет, а его уникальное звучание до сих пор пленяет с первой секунды. "Каждая сцена по-своему запоминается, это я вам очень честно говорю. Вот та же скрипка, она запоминает все залы. Вот завтра запомнит этот, и я буду очень рад", - сказал Павел Милюков, музыкант.

Публика услышит одно из самых прекрасных, по словам именитого гостя, скрипичных произведений - концерт Брамса. Музыкант выйдет на сцену с губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии.

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