Автор: Алексей Келэвро

Задержан мужчина, сообщивший о лжеминировании рынка

Опубликовано: 27.01.2017 17:31

Полицейские задержали молодого человека, который сообщил о заминировании Центрального рынка. Вечером 25 января он позвонил в полицию и сказал, что видел в здании предмет, похожий на взрывное устройство.

Рынок тут же оцепили, эвакуировали персонал и посетителей. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Оказалось, таким образом безработный молодой человек решил развлечься. За подобную шалость 28-летнему мужчине придется ответить по закону. Его хулиганский поступок попал под уголовное преследование. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет либо штраф в размере 500 тысяч рублей.