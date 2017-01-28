Автор: Ирина Белогривая

Пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС

Опубликовано: 27.01.2017 17:25

Гонки по ночному Иркутску. Пьяный водитель устроил игру в догоняшки прямо на улицах города. Таким образом он пытался уйти от преследовавшего его экипажа ДПС.

От инспекторов горе-водитель "бегал" 15 минут. В итоге заехал в тупик и бросился наутек. Но догнать его все же успели. При составлении протокола мужчина пытался надавить себе на сонную артерию. Медицинское освидетельствование мужчина пройти отказался. Задержанный не должен был находиться за рулем. В 2015 году его лишили прав на 18 месяцев.

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