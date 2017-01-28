Автор: Маргарита Кислицына

"Требуется помощь!"

Опубликовано: 27.01.2017 17:22

Помогите спасти Машу! Совместно с "Русфондом" мы продолжаем рассказывать о тяжелобольных детях, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. У школьницы из поселка Залари одна из самых тяжелых форм эпилепсии. Приступы начались три года назад. За это время девочке многое пришлось пережить. И сейчас ее жизнь зависит от одного лекарства, денег на которое в семье не хватает.

Слезы у Маши наворачиваются от фотографий, грамот и школьных воспоминаний. Такой девочка была всего три года назад. Отличница, любимица учителей, лидер среди сверстников, улыбчивая и любознательная. Первый приступ эпилепсии случился в 8 лет. Утром. На Пасху. "Я услышала звуки, как будто бы она захлебывается слюной. Я к ней подбежала. Зрачки остановленные. И вот лицо, оно каменное, ну вот ничего не движется вообще. Она вот вся вот такая. Первое, что я закричала: "Маша умерла!" – вспоминает Савия Мерлянова, мама Маши.

С этого момента приступы наступали один за другим. Иркутские нейрохирурги удалили очаг эпилептической активности в головном мозге Маши. Затем сделали еще три таких операции. Эта маленькая комната в частном доме поселка Залари стала единственным местом для жизни, для игр, для общения. Школьницу перевели на домашнее обучение. Отличнице пришлось заново учить алфавит, держать карандаш и ручку. Появились проблемы с памятью и с речью.

С трудом, методом проб и ошибок врачам удалось подобрать девочке лечение. Препарат, который надо принимать каждый день. Снижает количество приступов с 80-ти до двух. Единственный шанс для Маши. Когда однажды лекарство закончилось, у ребенка начался непрекращающийся приступ, снять который смогли только в реанимации. Теперь семья вынуждена просить о помощи. Одной упаковки стоимостью 6 тысяч рублей хватает на 20 дней. "Но его нет в списках льготных препаратов, поэтому Минздрав нам его не дает. Ну хоть какую-то часть, сколько бы сами приобрели на Машину пенсию. Потому что я работать не могу, сижу с ней. А у меня еще двое детей, их как-то надо содержать", - говорит Савия Мерлянова.

"Русфонд" объявил сбор средств на курс лечения. Нужно 115 тысяч. Помочь Маше может каждый. Отправьте SMS со словом "Дети" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Средства также можно перевести другими способами, указанными на сайте "Русфонда".