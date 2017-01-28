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Автор:
Ирина Белогривая

Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус"

Опубликовано: 27.01.2017 17:10

Изображение Почти сотня нарушений за три дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус". На улицах Иркутска, начиная со вторника, особое внимание маршрутным автобусам. Причем не просто стандартная проверка документов. Экипажи ДПС отслеживали, как соблюдают правила водители во время движения по маршруту.

Этот автобус инспекторы "ведут" с улицы Маршала Конева. До улицы Гоголя ехал без нареканий. Но на подъезде к центру города нарушения фиксируют одно за другим. На кадрах видно, как автобус останавливается на проезжей части. Вместо того чтобы дождаться, пока место в остановочном кармане освободится, водитель 480-го маршрута начинает высаживать пассажиров. Только за один рейс он нарушал правила три раза. Правда, для каждого случая у него нашлось оправдание. Однако, говорят инспекторы, правила для всех едины. И от уплаты штрафов здесь не отвертеться. Проверяют все маршруты без исключения в каждом районе города. Нарушают водители маршруток часто. "Во-первых, правила сигнала поворота. Во-вторых, нарушение правила посадки-высадки пассажиров. То есть не заезжают в предназначенные остановочные карманы, а высаживают пассажиров с полосы, предназначенной для дорожного движения. Выявлено 48 автобусов с техническими неисправностями. 8 автобусов не соответствует техническому регламенту", - сообщил Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Перебитые серийные номера и поддельные водительские удостоверения - это самые серьезные нарушения, которые удалось выявить в ходе операции. Всего за три дня составили почти 100 протоколов на водителей. А пять руководителей автопредприятий должны будут заплатить штрафы.

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