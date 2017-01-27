Автор: Дарья Матвеева

Дополнительных денег на борьбу с ВИЧ пока не будет

Опубликовано: 26.01.2017 18:16

По планам правительства в ближайшие три года на эти цели должны были выделить еще 70 миллиардов рублей. Сверхплановые средства хотели потратить на улучшение общей ситуации в стране. Но Минздрав расходы не согласовал. Теперь, как отмечают чиновники, дополнительное финансирование, возможно, переложат, в том числе, на регионы.

В министерстве здравоохранения Иркутской области подчеркнули: речь лишь о дополнительных деньгах. Все базовые мероприятия финансируются в полном объеме. Тем более в прошлом году, несмотря на прогнозы, средства регион все-таки получил. За счет чего удалось диагностировать большее число пациентов. "Что бы ни происходило, самое главное, на мой взгляд, что наши пациенты не должны заметить никаких негативных моментов в обеспечении. Я думаю, все будет нормально, ответственность всем понятна. Что касается нашего региона, вопросы финансового обеспечения противодействия ВИЧ-инфекции приоритетны", - сказала Юлия Плотникова, главный врач БГУЗ "Иркутский областной центра по профилактике и борьбе со СПИД".

Год, подчеркнула Юлия Плотникова, только начался и все еще может измениться. Точную сумму финансирования в правительстве пока не называют. Но по опыту прошлых лет, уверена главврач областного центра СПИД, средства будут в необходимом количестве.

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